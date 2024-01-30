「151」林彥君2022年與小10歲的越野車國手江勝山（阿丹）結婚，去年8月宣布試管成功的好消息。不料老公江勝山遭控侵占家長的3筆贊助費6萬5000元，桃園地檢署偵辦，依侵占罪嫌起訴。今（30日）林彥君也替老公發聲。

老公捲入爭議，目前懷孕已經9個月，，即將臨盆的林彥君稍早透過經紀人回應：「目前正進入司法程序，我們不便多說，也不想佔用媒體資源，但有跟我們接觸的人，我相信大家都知道我們的為人，我相信法官，也謝謝大家的關心」！

學生家長指控，指2019年匯款3萬元到江男帳戶，用於選手在加拿大比賽時的餐費，但江未將贊助款項用於選手餐費，反將款項侵占己用。

家長亦贊助其在2020年6月匯款1萬5000元「文漳盃」自行車比賽，其中1萬元為活動競賽獎品、5000元為嘉賓獎品費、同年7月2萬元贊助「柏杭盃」越野自行車競賽用於江父投入活動的工作損失。

家長發現這些錢都被江聖山侵占，總共6萬5000元，檢方認為，3次侵占罪犯意各別，行為互殊，請法院分論併罰，另犯罪所得已返還家長，不再聲請沒收。

桃園地檢署偵辦，江勝山雖稱用於自由車賽道設計及雜支，但桃檢認為他沒辦法提出相關單據，認為江勝山涉嫌侵占罪，遭桃園地檢署依侵占罪嫌起訴。