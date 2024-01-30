男星蔡昌憲歌而優則演，演出《艋舺》、《那些年，我們一起追的女孩》、《雞排英雄》等片，至少8部作品票房破億，蔡昌憲被譽為「破億吉祥物」，今迎來前世情人「小菜心」，讓他對老婆喊話「媽媽辛苦了」。

蔡昌憲事業、家庭兩得意，和空姐老婆Vivian育有2歲兒子「小菜包」，今30日在社群分享喜訊，喜獲千金「小菜心」，他抱著女兒開心表示：「完美落地，前世情人強勢登場，老婆真偉大，媽媽辛苦了，熱烈歡迎小菜心。」同時也在留言區謝謝星友的祝福。

蔡昌憲和空姐老婆Vivian結婚5年，2021年喜迎兒子「小菜包」誕生，在去年懷第二胎時，還趁蔡昌憲拍戲空檔拿著驗孕棒視訊，他看到2條線，以為是確診快篩，還反問：「你是拿新冠肺炎的給我看嗎？」但其實是Vivian懷孕了。

之後，夫妻倆都說：「我們都很期待女兒的到來，爸爸媽媽的心肝寶貝」，小名是「小菜心」，喜訊曝光吸引網友留言祝賀。