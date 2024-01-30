義大利女星葛麗泰史卡拉諾最近在美食電影《歡迎光臨黑手黨餐廳》飾演「追星」女主廚，即使面對男主角的追求，依然心無旁鶩，一心只想摘下米其林星星。有趣的是，史卡拉諾有次試鏡因跟導演理念不合起爭執，決定將當導演改為職志。

曾3度獲得義大利銀緞帶獎演技肯定的葛麗泰史卡拉諾說到做到，去年便以首次執導的電影《聖誕快樂》勇奪義大利銀緞帶獎最佳短片獎，另她除了演戲、導戲，同時還擔任「聯合國難民署大使」四處宣揚世界和平，日前她就為反對「以巴衝突」呼籲保護平民而在羅馬發起遊行，與她在電影《歡迎光臨黑手黨餐廳》的急公好義個性如出一轍。

這部描述女主廚和黑手黨浪漫故事的電影《歡迎光臨黑手黨餐廳》，將高級美食、犯罪和情感融為一體，集喜劇、美味、懸疑、動作與愛情於大成，並以火熱廚房代替了火拚場面，在餐桌上同時體現了義大利最美好和最惡名昭彰的文化層面。電影本周五在台上映。