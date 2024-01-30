賀歲片《小子》30日公開同名電影主題曲〈小子〉60秒精華片段，監製朱延平重磅邀請金曲歌王陶喆製作、獻唱，重新改編已故的父親「陶叔叔」陶大偉民國76年為經典電影《好小子》獻唱的同名電影主題曲，猶如父子跨越38年的音樂合作，別具意義。

賣座電影幾乎都有首代表的主題曲，這次擔任《小子》監製的朱延平，想起為他寫過多首膾炙人口主題曲的陶大偉，力邀陶大偉的兒子音樂教父陶喆操刀、獻唱《小子》電影主題曲，以陶大偉民國75年製作、獻唱的《好小子》電影主題曲進行改編，父子跨越38年傳承合作。

朱延平透露，當他提出這個想法的時候，陶喆二話不說立刻答應合作，「他很想唱，他說爸爸走了10年，希望跟爸爸做一些連結，他想念他的爸爸，我們一起做一件事情來懷念陶大偉。」

要重新改編父親陶大偉的作品，陶喆更加認真以對，在不改變〈好小子〉原本歌詞及旋律的情況下，他一直思考如何為《小子》電影主題曲展現新的面貌，於是拿掉了原本陶大偉的「齁哈齁齁哈」背景吼叫聲，放入更多現代的音樂元素，加入一段新的Rap進去。陶喆很期待帶兒子去觀賞《小子》，「我要告訴我兒子這是爺爺最好的朋友，朱爺爺監製的電影，主題曲改編爺爺的歌。」