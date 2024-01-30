新北市樂心關懷協會與基隆市政府合作，在30日下午由協會理事長黃世和（後排左一）及「國民阿嬤」陳淑芳（後排左二）致贈基隆市政府200張面額1000元的「鞋全家福」鞋品兌換券，市值20萬元整，並由副市長邱佩琳（後排右二）代表市府受贈及致頒感謝狀。（徐佑昇攝）

過新年穿新衣、買新鞋，是民眾生活的一部份，但對許多弱勢兒少而言，因家庭經濟窘困，是他們不敢想象的奢望。為使弱勢兒少也能穿上自己喜愛的新鞋，新北市樂心關懷協會與基隆市政府合作，在30日下午由協會理事長黃世和及「國民阿嬤」陳淑芳致贈基隆市政府200張面額1000元的「鞋全家福」鞋品兌換券，市值20萬元整，並由副市長邱佩琳代表市府受贈及致頒感謝狀。

新北市樂心關懷協會與基隆市政府合作，在30日下午由協會理事長黃世和及「國民阿嬤」陳淑芳（右四）致贈基隆市政府200張面額1000元的「鞋全家福」鞋品兌換券，市值20萬元整，並由副市長邱佩琳（左四）代表市府受贈及致頒感謝狀。（徐佑昇攝）

邱佩琳表示，新北市樂心關懷協會長期熱心公益，關懷弱勢，本次捐贈不只照顧我們基隆弱勢孩子們的腳，更是用善行溫暖每一位孩子的心，展現社會的善與愛。

邱佩琳強調，孩子們得知可以在年前購置自己喜歡的鞋子都非常期待及興奮，也再次感謝新北市樂心關懷協會及國民阿嬤陳淑芳貼心準備的鞋券，讓孩子有選擇的權力，穿上新鞋踏出自信，走出屬於自己的希望道路，在未來繼續傳承善的力量，為社會帶來更多的愛與溫暖。

陳淑芳表示，她從小就住在九份，因此回到基隆就相當於回到她的故鄉，很是親切，協會在詢問她要不要來基隆時，她立刻一口答應，因為這就像是回饋故鄉。

陳淑芳也強調，她長期投入公益，就是希望可以多幫助有需要的孩子，她也會鼓勵孩子有能力之後，千萬不要急著把錢花光光，要留下一點，去回饋社會，幫助更多有需要的人。

社會處表示，為打造基隆成為亞洲最有愛的城市，社會處將更積極拓展各項社會福利資源，媒合社會企業及民間團體，透過共同合作模式，將資源發揮最大效益，並以創新思維，發展社會福利服務，實現幸福生活就在基隆。