近日一款遊戲《幻獸帕魯》上市後在全球造成轟動，不到6天就賣出800萬套，但這款遊戲許多地方被質疑抄襲的疑慮，尤其美術設計更被認為在「致敬」寶可夢，因此受歡迎的同時也引起不小的爭議。近日一名女網友就透露，她因為玩了這款遊戲，最後竟導致有超高道德標準的男友與她分手，讓她直呼「丟臉到完全不敢跟身邊朋友說」。

一名女網友昨（29）日在「Dcard」表示，自己是有在玩遊戲的人，《幻獸帕魯》上市後因為很受歡迎，她也跟朋友一起連線同歡，男友則是沒在玩遊戲的人，但因為這款遊戲最近實在太紅，包括臉書、YouTube上都看到一堆內容，男友因此針對疑似抄襲的部分跟她展開討論。

原PO透露，她只是單純在享受這款遊戲而已，疑似抄襲的部分她也跟男友一起吐槽，不認為應該要因為這件事情而拒絕遊玩，不過男友卻堅持這種行為就是在助長抄襲，最後更直接丟下一句「跟沒道德感的人溝通完全沒意義」，然後就甩門走人，事後直接傳LINE提出分手。

原PO指出，男友是一個有很高道德標準的人，甚至連看A片都是用買的，但沒想到兩人最後會因此事而分手，無奈說「超好笑，玩帕魯真的這麼道德敗壞嗎？因為帕魯分手丟臉到完全不敢跟身邊朋友說，到底是三小…」

不少人看完後瞬間歪樓，驚呼「A片用買的？在這裡跟他敬禮」、「這輩子第一個聽過A片全部看正版的」，也有人說「他連A片都用買的，道德感很強，確實會對你的行為生氣吧」、「還是繼續抓帕魯比較實在」、「居然連片子都用買的，夠離譜，給過，只能說你們真的不合，不是任何一邊不好」、「玩個遊戲而已～不就是要放鬆的嗎⋯不用這麼嚴肅吧」、「寶可夢也是抄襲勇者鬥惡龍的啊，都一樣啦」。