高雄市立歷史博物館將迎來新館長，由高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所教授李文環接任，預計於2月起正式上任，李文環提出「深入地方、擴展高雄學、關懷社會」三個方向，為歷史保存與推廣做出貢獻。

高雄市專業文化機構董事長王文翠表示，高史博2017年改制為行政法人後，持續提升專業功能與效率，積極貼近常民生活並多面向呈現城市風貌和地方視野，非常高興能邀請李文環接任館長，盼倚重李教授之自身長才，以專業所長帶領高史博開啟更多深化高雄學的工作，從在地出發，開啟與社會及世界的對話。

對於高史博的未來，李文環提出「深入地方、擴展高雄學、關懷社會」三個方向，希望在既有的基礎上，深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學，達到「人人都是自己的歷史家」目標，讓高雄文史接近學生，深入地方，也認為博物館應該跨出學術，關心社會，關注多元族群和弱勢群體，落實文化平權，努力成為社會關懷的場域與有歷史回憶的地方。

高雄市文化局介紹，李文環為成功大學歷史學系文學博士，原任高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所專任教授，曾任高雄市專業文化機構董事，歷任《歷史臺灣》、《高雄文獻》等歷史刊物編委，主要學術研究領域為戰後臺灣史，特別是高雄城市發展史，在臺灣史、臺灣文化資產、宗教與民俗學等方面皆有許多研究著作，有包含《高雄港都首部曲：哈瑪星》、《打狗公園野望》、《高雄第一盛場鹽埕風》、《糖鐵旗尾線的歷史變遷與遺產》等出版作品。