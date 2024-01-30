馬克SAVAGE.M近來推出首張專輯《Bayboy4Life》。他自高雄發跡，在2023年因節目《大嘻哈時代2》因此獲得更多樂迷關注的馬克SAVAGE.M，推出籌備三年的首張饒舌全創作專輯，寫下在人生中所遭遇的悲歡離合，及歷經入獄到出獄的心境轉變和故事。歌曲收錄在獄中所寫的作品，〈這不是秘密〉更寫下獄中秘辛，揭露最寫實的黑暗面。

有著低沉嗓音及滿身刺青的粗獷外型，在節目《大嘻哈時代2》中備受關注的饒舌歌手馬克 SAVAGE.M，於2024年1月推出首張全創作專輯《Bayboy4Life》，收錄共15首歌曲，這張作品對馬克 SAVAGE.M而言深具意義，不僅是出道至今的里程碑；專輯中所探討的面向亦十分廣闊，除了生活與自省，更有自己曾因不懂事而入獄，而後在獄中三年所感知的一切。

專輯中兩首由數字組成的〈20180730〉、 〈20210129〉分別是他出、入獄的時間；〈這不是秘密〉還寫下了獄中的秘辛：「在裡面才明白那是個不同的世界，有些規則可能是沒有道理的，但身處其中卻沒有決定權，只有很深刻的無力感。」

馬克SAVAGE.M不避諱在作品中提到在牢獄間的日子，他分享在進去的快滿一年之時，他寫了收錄在這張專輯的作品－〈不停的墜落〉，他說：「那時候算是最黑暗的時期，我人在裡面什麼事也做不了，覺得這個世界有我或者沒有我好像都不重要，有點像是跟社會脫離到最徹底的時期。但後來時間久了、習慣了，慢慢開始靠創作抒發自己的情緒，開始閱讀、寫詞，找到目標才開始慢慢好轉。」也因此出獄後的他變得更加自律，甚至晚上12點前就就寢，接著再早起運動開啟一天，成為作息超正常的健康更生人，他說：「在『深造』過後，現在覺得時間真的很寶貴。」馬克 SAVAGE.M更笑說：「可能有的人會覺得這段坐牢的經歷很『特別』，好像這樣更加深Real的形象，但如果可以選擇，我一點都不想要有這段經歷，而且一點都不帥。」

籌備了三年完成首張專輯，馬克 SAVAGE.M表示一路上要感謝許多人，更因為參加節目《大嘻哈時代2》認識了許多好朋友及前輩：「滅火器的大正哥在練團的時候就有給了很多關於音樂編排以及走位上的不同意見，受益良多；也從很多戰友們身上看見不同的東西而反思自己，也精進了我的作品。」