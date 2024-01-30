偽裝成婦女和醫務人員的以色列武裝部隊，襲擊約旦河西岸的一家醫院殺死了3名巴勒斯坦民兵。此事突顯了加薩戰爭引發的衝突，已蔓延到加薩之外的地區。

美聯社報導，巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊突擊了傑寧鎮(Jenin)伊本西納醫院(Ibn Sina Hospital)，他們刻意偽裝成女性、醫護人員、工作人員、醫生，並且在衣服下藏槍，在衝突爆發後，直接在病房內開槍。

巴勒斯坦外交部譴責這次攻擊，並呼籲國際社會向以色列軍方施壓，要求停止在醫院進行此類行動。醫院發言人表示，這是以色列有針對性的殺戮。

The moment an undercover force from the Israeli occupation army, disguised as medical staff, sneaked into Ibn Sina Hospital in Jenin this morning and assassinated three Palestinian young men: Mohammad Jalamneh, and the brothers Basil and Mohammad al-Ghazawi. pic.twitter.com/IY8iaRZcVW — Quds News Network (@QudsNen) January 30, 2024

以色列軍方則表示，武裝份子利用該醫院作為藏身之處。據稱，襲擊中的一名目標人員已將武器和彈藥轉移給其他人，但是以色列軍方沒有提供證據。

在社群媒體已在流傳據稱是醫院監視器的畫面，大約有十幾名便衣人員，其中大多數人攜帶武器，打扮成戴著穆斯林頭巾的女性或穿著手術服、穿著白色大褂的醫院工作人員，他們搜查其他非武裝的民眾，要他們面對牆壁跪下。

這些武裝人員的槍支都是美式M16系列步槍，所以身分應是以色列部隊。

以色列軍方承認，有3名巴勒斯坦人死在醫院內的衝突，身分分別是27歲的賈拉姆尼 (Mohammed Jalamneh) 、巴塞爾•加扎維(Basel Ghazawi)和穆罕默德•加扎維(Mohammed Ghazawi)兩兄弟，他們躲在醫院內，並參與了死裝襲擊。

軍方沒有提供三人是如何被殺的細節。其聲明稱賈拉姆尼攜帶手槍，但沒有提及交火。

醫院發言人舒巴基 (Tawfiq al-Shobaki) 表示，沒有發生槍戰，3人直接被以色列軍隊殺死。在此之前，以色列人粗暴的壓制醫生、護士和醫院保安。

哈瑪斯聲稱這3人是他們組成員，稱這次行動是「一次懦弱的暗殺」。