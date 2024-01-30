樂天女孩RAKUTEN GIRLS有林襄、李多慧、熊霓、琳妲等等正妹，啦啦隊表演總是特別吸引外界關注，不料驚傳職棒樂天桃猿前領隊浦韋青、樂天桃猿女孩前經紀人陳元凱涉嫌找樂天女孩私接商業活動，導致樂天桃猿至少損失上百萬元，桃園地檢署30日約談浦韋青、陳元凱及樂天女孩「樂天IU」林孟潔、「回眸女神」林恩菲、「虎牙女神」陳依、人氣成員林穎樂4人共9名嫌疑人到案，原本2月將在香港舉行的活動似乎受到影響喊停。

香港有廠商請來樂天女孩成員李多慧、巫苡萱，還有夢想家啦啦隊成員壯壯、台啤雲豹啦啦隊成員林艾融、歌手洗菜等等，日期原訂於2月4日，票價有1388元和1088元港幣，時間地點都已經公布，不料1月9日突然公告取消，廠商給出原因：「我們非常抱歉通知大家，因活動美術編排及技術上的安排要求，經多方面考慮之後，原定於2024年2月4日晚上8:15於九龍灣展貿中心6樓展貿廳3舉辦的熱爆女神啦啦Show，遺憾將取消舉行。」。

取消公告發出後，粉絲在貼文下表達怒火：「票都買了，機票也訂好了，飯店還沒訂…就是擔心突發事件」、「飯店還不能退」，引起粉絲抗議。

據了解，4名被約談的樂天女孩均是人氣成員，檢廉懷疑4人知情，因此暫列嫌疑人身分詢問，4人分別是有人氣成員「樂天IU」孟潔（林孟潔）、「回眸女神」林恩菲（李庭瑀）、「虎牙女神」陳依（陳奕如）、人氣成員林穎樂（林俞廷）。據了解，原本檢、廉還要傳喚更多女孩，但因部分女孩30日已有表定活動作罷。