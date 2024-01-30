中國信託商業銀行積極實踐 ESG（Environmental, Social, Governance），致力將永續理念融入日常生活，即日起推出「綠色偵碳－消費碳足跡」服務，導入國際專業碳足跡計算方法論，中國信託銀行客戶不論使用信用卡或簽帳卡消費，皆可合併計算消費碳足跡，率先同業提供全卡別消費碳足跡估算服務。

中國信託金融控股公司身為永續金融先行者聯盟成員，積極響應「2050 淨零排放」永續發展目標，旗下子公司中信銀行亦於日前獲得由金融監督管理委員會公布之第一屆永續金融評鑑前20％佳績，為擴大綠色金融影響力，特別推出「綠色偵碳－消費碳足跡」服務，有別於市面上計算消費碳足跡多數僅計算單一卡別，中信銀行客戶可於中信銀行網路銀行或中國信託Home Bank APP查看使用中信卡的消費碳足跡，提供客戶交通、飲食到購物全方位的碳足跡分析，幫助民眾了解日常消費對永續環境的影響。

此外，「永續小學堂」每日提供永續知識挑戰遊戲，檢視自身碳足跡的同時，使民眾以輕鬆有趣的互動方式增加永續素養。「綠色偵碳—消費碳足跡」服務首波開放限量5萬名民眾使用，可於中信銀行網路銀行或中國信託Home Bank APP開通，未來將持續研發相關功能，鼓勵民眾參與永續作為，例如開發碳補償、結合綠色投資組合、綠色存款、綠色貸款等永續商品，提升民眾永續消費意識與行為。

「綠色偵碳—消費碳足跡」服務攜手2018年成立的瑞典新創公司Doconomy，以奧蘭指數（Åland Index）方法論計算消費碳足跡，掌握全球99％消費類別的碳排放數據。Doconomy積極與聯合國氣候變遷綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）、萬事達卡（Mastercard）和世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）等組織合作。

中信銀行表示，致力提供創新金融服務，積極投身環境保護和永續發展，透過「綠色偵碳–消費碳足跡」服務，鼓勵民眾參與環境保護行動，持續擴大永續生態圈，共同為保護地球盡一份心力。