法國農民示威越演越烈，封鎖法國各地的道路，農民公會表示自當地時間本週一（29）下午2點開始，將在巴黎周圍設置8個路障，目前已經完成封鎖，並宣布將對首都巴黎進行「無限期圍攻」。除了法國之外德國農民，荷蘭、比利時的農民也分別都有加入兩國大規模示威，誓言對抗由歐盟由上而下的「減碳排」農業法，即大幅調漲的農耕機具牌照稅、使用農耕機具的限制、肥料和農藥限制，以及削去的柴油補助等等。

🇫🇷🇩🇪🇷🇴🇵🇱🇧🇪🇮🇹 🇸🇮 Tons of feces are spilling like a deep river near the administrative buildings of the French Republic as farmers protest against the Green Deal and draconian fuel taxes. Farmer protests now cover France, Germany, Romania, Poland, Belgium, Italy, and Slovenia. pic.twitter.com/OHRf5VupeE — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) January 24, 2024

綜合法國《世界報》（Le Monde）、土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）、美國農糧期貨交易資訊網《agweb》報導，歐洲農民持續進行示威，稱務農環境正不斷惡化。全國農人工會聯盟（FNSEA）和青年農民聯盟（Young Farmers）巴黎地區分支機構表示，他們將於本週一起封鎖巴黎周圍的主要道路，並承諾將對巴黎進行「無限期圍攻」。

其他團體則發誓要從全國各地開車前往首都最大生鮮批發市場杭吉斯（Marche de Rungis）這裡是歐洲最大的批發市場的所在地。隨著局勢越演越烈，法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）打出謙遜牌，在法國西南部宣布了一系列初步措施以應對農民的憤怒

pic.twitter.com/EsEOtBbRUi #Breaking

Start of the siege of Paris by #Agriculteurs.



Hundreds of tractors block the 8 highways leading to the capital indefinitely.

Benoit Durand, a grain farmer, told French broadcaster BFM TV: “We are holding a siege in Chartres, one hour away… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 29, 2024

FNSEA當地分會主席亞歷山大 (Frédérique Alexandre) 告訴他：「如果你沒有來，我想這個地區今天早上就炎上了。」「那麼，我在這裡真好，」艾塔爾微笑道：「我不知道這是否能讓你微笑，」工會領導人則反駁：「虛偽。」

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Hundreds of tractors block the 8 highways leading to the capital indefinitely.

Benoit Durand, a grain farmer, told French broadcaster BFM TV: “We are holding a siege in Chartres, one hour away… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 29, 2024

據《安納杜魯新聞社》報導，德國農民也於本週一，從北部港口城市漢堡重新展開抗議活動，農民出動約1500台拖拉機和農業機械走上城市周圍的高速公路，抗議政府的農業政策，包括重稅和官僚主義。根據警方的聲明，許多地方都出現了交通擁堵和混亂。德國總理肖茲（Olaf Scholz）整府上個月宣布，計劃削減農業燃料和農具補貼，作為政府為滿足預算規則而採取的新緊縮措施的一部分，但問題遠遠不止這樣。

德國女農夫雅娜（Jana Gabert）投書美國農糧期貨交易網：「真是夠了！媒體不斷錯誤報導我們的抗爭訴求」「柏林陷入了預算危機，為極其昂貴的『能源轉型』籌措資金，還違反了德國要求平衡預算的憲法修正案。」

「政治家錯誤地禁止了石化燃料的使用，並推高了柴油的價格，此外，他們對化學肥料和農藥，實施了嚴格的規定。現在，畜牧業被稱之為有害的，而不是食品供應的重要組成部分。」

「壓垮駱駝的最後一根稻草，並讓我們走上街頭的，才是聯邦政府透過取消退稅，只為了籌措超過10億歐元（約新台幣331億元）的資金去填財政大洞，農民得為柴油支付更多費用，並提高我們農耕機具牌照的稅金。」

《安納杜魯新聞社》報導指出，德國政府迫於壓力，本月稍早修改了計劃，並表示稅收減免將在多年內逐步取消。然而，德國農民協會拒絕了這項提議，強調這些變化遠遠不足以解決他們的問題。