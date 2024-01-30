過去兩岸屢現爭議的M503航線，大陸民航局30日宣佈，從2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，恐怕意指取消2015年兩岸協商內容而更貼近海峽中線。同時後續將啟用503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。對此，大陸國台辦發言人陳斌華30日表示，此次調整是為緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，減少航班延誤，也有利於改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

M503航線這些年從討論設置與啟用，實際在兩岸引起不少爭論。2015年1月12日大陸官方公布，基於空域壅塞嚴重等需求，要在東南沿海劃設新的國際民航航線M503與W121、W122及W123銜接航路。但由於M503航線離海峽中線最近僅7.8公里，並很可能影響台灣往返金馬的飛安而被台灣政府反對。

經兩岸多次來回協商下，陸方2015年3月20日最終公告，雖然啟用M503航線，但實際路徑會往大陸方向西移6海里，並採「由北向南」單向航行，遇特殊情況一律向西偏移，以及東西向連接航路的W121、W122及W123暫不啟用，具體啟用時間由雙方溝通等共識。

雙方2018年也再起爭議，大陸單方面宣布啟用M503航路的北上航線與W121、W122及W123等銜接航線。台灣政府為此取消東航、廈航合計數百班次的春節加班機。

因此，大陸民航局30日宣布2月1日起，取消M503航線自北向南的飛行偏置，應該意指2015年兩岸協商的「往大陸方向西移6海里」安排，同時後續啟用503航線W122、W123銜接航線，等同於回歸陸方2015年的最原始規劃。

陳斌華30日表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。回顧M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班營運、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮了積極作用。