《繁花》是由王家衛執導及擔任監制，上映後叫好叫座，其中主要演胡歌、馬伊俐、唐嫣、辛芷蕾人氣再度攀升，但劇中使用不少當年火紅歌曲，如今傳出相關歌曲版權並未受權，讓其中〈我是一隻小小鳥〉的主唱趙傳再度發聲。

趙傳透過所屬的「旋風音樂」表示：「有關《繁花》一劇插曲使用趙傳〈我是一隻小小鳥〉一事，目前劇組已與公司聯繫，由於尚在處理中，目前還未有清楚結論。」

「至於趙傳本人對於劇組未在使用前告知音樂使用相關版權一事表示『感到有些遺憾，我個人是覺得時代進步，大陸對版權的保護越來越進步。繁花從導演、演員都是首選，相信劇組團隊是強大的才能兜起這部膾炙人口的大戲。不過我是出差前拿備藥，醫生告訴我最近有一齣華人必追的夯劇《繁花》，插曲有用我的歌曲〈我是一隻小小鳥〉，我這才知道的，』 」

趙傳更透過公司表示：「《繁花》劇組會選上我的歌曲並用原唱歌聲，相信是肯定這首歌的價值，使用這首歌是件好事。人以合為貴，我不希望走上法律這條路的。但個人覺得尊重版權是必須的，希望劇組與版權代理商都能看到我的誠意，能認真看待並處理好這件事情，讓整作事能圓滿落幕。」

據知，《繁花》共用了57首經典歌曲，除了〈我是一隻小小鳥〉，還有〈愛拼才會贏〉、〈新鴛鴦蝴蝶夢〉、〈再回首〉等重新翻唱，而〈我的未來不是夢〉、〈你是我胸口永遠的痛〉、〈冬天裡的一把火〉、〈忘情森巴舞〉、〈執迷不悔〉等傳聞是有取得原錄音版權，但趙傳昨卻表示沒有接到有人向他詢問此事，變成了羅生門。