為了落實使用者付費原則並減少車輛久停占位，新北市交通局今（30）日宣布，新北林口、汐止、三峽、永和等地區，共5條路段路邊汽車停車格，將從2月1日起開始收費管理。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，為改善停車秩序，提升停車周轉率，2月起收費納管的停車格，分別為林口區民享路及中北二街、汐止區汐萬路3段、三峽區民生街及永和區民有街25巷等5路段，共計69格。

5條路段的收費標準不盡相同，林口區民享路及中北二街為平日周一至周五上午8時至晚上6時，每半小時10元；汐止區汐萬路3段收費時間與林口相同，但費率為每次60元；永和區民有街25巷則是平日周一至周五上午7時至晚上8時，每半小時10元。

另外，三峽區民生街因人行道改善工程重新規畫2格貨車裝卸貨專用停車格、鶯歌區陽明街規畫1格裝卸貨專用停車格也同步於2月1日起納入收費管理，以避免未收費而遭長時間占用。

交通局也提醒駕駛人在收費路段及時段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳，省時又方便；或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務查詢。