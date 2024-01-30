台灣房屋鳥籠化持續加劇中，有如另類的「今日香港、明日台灣」。根據內政部資料，2023年「建物買賣移轉的平均面積」平均約29.7坪，創史上新低，相較10年前少了整整5坪。業界專家表示，高房價代價就是小宅化，民眾只能以有限預算換取購屋空間，且已有從北往南蔓延跡象。PTT鄉民表示「這面積是包含公設的，公設比也越來越多」、「南部一堆田邊大樓建案兩房15坪」、「再不買剩一房了」、「站著睡覺就好」。

根據《三立新聞網》報導，內政部資料顯示，2023年「建物買賣移轉的平均面積」平均約29.7坪。近一步觀察各縣市狀況，最小的是台北市24.2坪，但相較10年前變化不大。但反觀高雄、台南，從原本約40坪的面積，10年大減約8坪，惡化最快，台中也出現類似情況，10年減少5.6坪。

2020~2022年全台房市熱，大台北區域素地稀貴，北部建商挾推案經驗向南發展，從桃園、新竹、台中、南二都等，四處插旗，除了進行電梯大樓規劃，也將小宅操作模式帶進中南部，小宅高單價、低總特性蔓延全台。

這波變動，無論是北部建商有意或無意炒作，確實也加速了區域房價攀升，在地建商為降低總價或見獵心喜也開始紛紛仿效，惟高單價的副作用，也會逐漸拉抬其它房型單價，最終出現了「越蓋越小、房價越來越貴」的惡性循環。

PTT鄉民表示「選對的鳥籠」、「最知名鳥籠：千戶的成大城」、「四年後標題：民進黨12年房價暴漲200％最多」、「再不買剩一房了」、「40％最愛鳥籠了」、「40％的選擇，香港化」、「南部一堆田邊大樓建案兩房15坪」、「政府繼續放任建商跟銀行收割人礦」、「自己投的，不要太不滿」、「少子化開放外勞就好，房價上漲比較重要」、「不生小孩買小宅就好」、「配合媒體洗現代人喜歡小房」、「一堆畸形房型」。

還有人說「七期豪宅好窄」、「清德加油，看能不能超過蔡英文八年89％，直接100％一坪幾霸蠻，歹丸number萬」、「公設38％」、「房地產台灣奇蹟」、「小確幸鳥籠」、「這面積是包含公設的，公設比也越來越多」、「沒事，站著睡覺就好，房間就不用太大」、「跟東京一樣，會越住越小」、「建商帶風向：民眾偏好小房」、「為什麼我們要在乎現在手上沒房產的族群呢」、「感謝政府德政，空間小了，家庭暖了」。