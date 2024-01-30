賴清德出席宜蘭謝票感恩茶會，坦言勝選原因是這個。（吳佩蓉攝）

民進黨總統當選人賴清德今（30日）出席宜蘭謝票感恩茶會，他表示，許多縣市立委連任或接棒失敗，立委當選人陳俊宇能勝選，和宜蘭身後民主精神底蘊有關；面對未來地方基層選舉，要培養年輕人才，也會持續好好發揮經濟，協助中小微型企業轉型，提升競爭力，並推動宜蘭相關建設與落實均衡台灣的政見。

民進黨今在縣議會舉辦感恩茶會，數百名競選團隊與後援會幹部出席，整場座無虛席；因副總統當選人蕭美琴確診而未出席，但表示和賴清德一樣要向大家誠摯感謝，會一起守護台灣主權和民主自由體制，不走回頭路。賴直言，許多縣市立委連任或接棒失敗，陳俊宇臨危授命成功接棒，和宜蘭身後民主精神底蘊有關。

賴清德指出，面對接下來的地方選舉，要讓民進黨在宜蘭縣的實力越來越好，勉勵大家三點，堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；地方社團要持續培養人才，寒暑假可舉辦營隊，以利投入公共事務和未來基層選舉；最後是團結一致的力量不要分散，共同打拚，讓施政團隊爭取服務的機會，讓宜蘭更好。