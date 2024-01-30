馬來西亞就有1名女子，將私生活放在網路媒體上，而招來男友母親不悅，最終落到分手地步。（翻攝TikTok）

現今網路社群媒體發達，有很多人都會在各社群媒體PO文記錄事情，也有很多人利用社群來寫日記，不過馬來西亞就有1名女子，將私生活放在網路媒體上，而招來男友母親不悅，最終落到分手地步。

@sofiaaary_official Memilih untuk berpisah Lama dah pendam sendiri, goodbye masa silam. Right person, wrong parents I guess 💔 ♬ original sound - Sofiaaary

馬來西亞這名女子蘇菲雅日前於TikTok發布視頻，透露自己近期與男友阿里夫分手的原因。影片中，女子先是哭泣，之後畫面轉到前陣子與前男友媽媽在車內互動時所拍下的對話。畫面中並無第三人，只有女子及男友媽媽，不過沒有拍到後者的臉龐。

影片內容大概是，其前男友媽媽對她說：「我看你一直拍個不停，暴露這個、暴露那個，為何呢？」、「阿里夫是我的獨生子，你知道嗎？他是我唯一期望。」、該名母親也指出，「自己非常不捨及不願將自己兒子交給蘇菲雅。」、「我並不喜歡兒子的伴侶或未來老婆活躍於社群媒體」、「我不喜歡你，也不知你從事什麼工作，阿里夫擁有自己的工資，也有受教育。」

這段話疑似蘇菲雅要求前男友母親配合她拍攝，以便製作成其社群媒體內容後所發生的。其前男友也似乎沒有站在蘇菲雅那裡為她說話。

蘇菲雅在視頻貼文中寫到，自己已與阿里夫分手，並指：「雖然他是對的人，但他的父母卻是錯的人。」

網友紛紛安慰蘇菲雅，但也有者站在阿里夫母親那裡，因為蘇菲雅生活確實缺乏隱私。