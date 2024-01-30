國民黨30日在基隆市舉辦感恩茶會，向支持者謝票。國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及準立委林沛祥都出席活動。侯友宜說，未來新北市會更積極與基隆合作。朱立倫則是強調，國民黨應該改革，改革中最重要的一件事情就是一定要年輕化，國民黨只有年輕化才有希望，只有讓新的一代起來才有希望。

朱立倫表示，在這次大選後，民眾最希望看到的是國民黨身為立院最大的在野黨，一定要更發揮最強的監督戰力。因此近日新的國民黨立院黨團已經就需要改革的法案、需要的建設開始推動。因此，未來不管謝國樑想要做什麼建設，國民黨團54位立委就是他的最大後盾。

朱立倫說，國民黨在改革過程中，最重要的一件事情就是要年輕化。他強調：「國民黨只有年輕化才有希望，只有讓新的一代起來才有希望。」短短兩年後就要面臨九合一選舉，他呼籲應找出年輕優秀的人才，給年輕人機會。國民黨愈多年輕人，才愈有希望。

朱立倫強調，國民黨自己要檢討，過去做的不對的也要讓年輕人知道。國民黨要讓年輕人知道，國民黨不僅願意聽年輕人講話、願意跟年輕人學習，也願意跟年輕人溝通，讓大家一起為台灣的下一個時代來努力。

侯友宜則是表示，選後他回到新北市，不管是在基隆捷運以及北北基桃平台會議，會更積極與謝國樑通力合作。未來在立法院內，除了北北基桃的立委一起努力外，國民黨54席立委也會通力合作，用這樣的力量，監督中央政府簡政便民、行政效率及資源分配上能夠給基隆更多關心。