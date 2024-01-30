43歲資訊業趙先生有高血壓遺傳史，半年前到居家社區打籃球，突然心臟猛然強烈跳個不停，到場邊休息一下就恢復正常，原來是發生「陣發性心房顫動」，醫師提醒，心律不整不可忽視或心存僥倖，一瞬間發生的事情後果難料，若服用藥物治療效果不彰，可考慮接受經心導管電燒治療。

一名43歲從事資訊業的趙先生，雖有高血壓遺傳史，但不在意也不曾就醫，直到半年前到社區打籃球，上場才幾分鐘，在施展一步灌籃時，突然心臟猛然強烈跳個不停，到場邊休息一下就恢復正常繼續，不料運球時心臟再度猛跳，除了撞擊感併有胸痛，嚇得他趕緊到阮綜合醫院心臟內科醫師何淵智門診求治。

經24小時心電圖檢測後，趙先生確診為「陣發性心房顫動」，研判是平常未控制高血壓，加上劇烈運動所引發，但服藥三個月後效果有限，且無法忍受藥物的副作用，於是接受「經心導管3D電燒術」治療，將肺靜脈進入左心房的交接口作電燒、形成絕緣阻斷，以避免電傳導進入造成顫動。

歷經4個小時手術後，何淵智說趙先生不必長期服用藥物，照舊上場飆籃球，只是為避免復發，必須接受高血壓治療及追蹤。

何淵智醫師指出，陣發性心室上性心搏過速是心律不整的一種，由於心房和心室間多了一條傳導路徑，可能因壓力情緒、酒精咖啡而引發迴路致使脈搏突然增快，平常沒發作很難藉由靜態心電圖判讀異常的路徑，當心搏過速時間持續過久，有可能導致呼吸喘、頭暈、胸悶等症狀，一般來說屬良性的心律不整，無生命危險。

何淵智也說，心跳異常的快或慢，或不規則之心律都屬於心律不整，其誘發原因大致三項分為心理因素如焦慮、緊張等；生理因素如心血管心臟疾病、三高、甲狀腺亢進、電解質失衡等；或外物影響如藥物濫用、咖啡因，菸酒、減肥藥。

何淵智提醒，心律不整不可忽視或心存僥倖，一瞬間發生的事情後果難料，若覺察心跳有異常，伴隨頭暈、胸悶胸痛就應該儘速就醫，當服用藥物的效用不彰，可以考慮接受經心導管電燒治療，並持續控制危險因子，提防再度發生。