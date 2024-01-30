中東加薩走廊以哈交戰超過110天，戰爭外溢最新衝突已把美國扯入局中。美軍在約旦東北部邊境一處基地28日遭伊朗撐腰的武裝組織以無人機攻擊，3死逾40傷，這是以哈戰爭緊張局勢之中首度傳出美軍喪生，各界解讀為「中東局勢重大升級」。事發當天美國總統拜登矢言必將反擊究責，白宮國安會議發言人柯比29日表示局勢已升級但美方無意與伊朗開戰。共和黨人批評拜登中東政策太過溫和，美國應立即痛擊伊朗。

這場攻擊已由伊朗撐腰的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」團體出面承認犯案，但尚未獲得證實。美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）周一（29日）表示，美國「不尋求與伊朗發生戰爭」，但美軍在約旦的小型基地Tower 22本次遇襲「毫無疑問已讓局勢升級，有必要回應」。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也強調會採取「一切必要行動」保護美軍。

美國政治新聞網站Politico周一報導，民主黨部分人士擔心，外國事務可能會讓拜登的總統大選翻車，國會共和黨領導人與鷹派盟友正設法要求政府火速回應基地遇襲一事，準備再度挑戰入主白宮的前總統川普（Donald Trump）直接把此事歸咎於拜登，對於軍事行動抱持謹慎態度的保守派力陳務必審慎行事。

拜登周日說了重話，周一之後並無更進一步談話。白宮2名官員匿名透露，拜登正要求幕僚提出多種因應方案，既要強而有力遏止其他可能發生的攻擊，又不能在已陷入緊張的區域局勢惡化。兩名官員透露，直到美方真正決定反擊伊朗之前，拜登不太可能於在大選落幕前再對此事公開發言。柯比周一的發言是美國政府在基地遇襲後首度發表有實質意義的談話，白宮深思熟慮的態度不言而喻。國務卿布林肯（Antony Blinken）周一直言，中東正處於「1973年以來最危險時刻」。

美軍在約旦基地士兵遭遇無人機攻擊釀傷亡，美方是否出手反擊，拜登承受不小壓力。

拜登明顯希望美國不要捲入中東這場衝突，他已指示團隊針對制定軍事對策因應。官員透露，五角大廈選項之一是打擊敘利亞或伊拉克境內的伊朗人員，或攻擊伊朗海軍在波斯灣的設施。伊朗政府表示，攻擊伊朗即等同紅線。美方官員透露，一旦拜登下達命令，報復行動很可能會在未來幾天之內登場，針對多個標的發動一波波攻勢。

中東衝突已明顯拖累拜登在選舉年的支持率。曾任美國中東談判代表、現任華盛頓智庫卡內基國際和平基金會的中東專家米勒（Aaron David Miller）說，拜登如今面臨的選項只有「糟糕」到「更糟糕」：「若不回應，良知層面說不過去，但引發區域戰爭風險的確存在。」米勒說，伊朗承受不起與美國硬碰硬直接衝突，但衝突若發生，會導致真主黨（Hezbollah）對以色列或美國的設施全面攻擊，局勢很可能急遽惡化。

美國共和黨人對於拜登的溫和態度並不滿意。南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說：「伊朗政權只懂動武。除非他們的人員設施成了犧牲品，否則他們會持續襲擊美軍。現在就該打擊伊朗，而且力道要大。」美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）說，美國軍人喪生「必定跨越了總統的紅線」，官員與分析家都期待拜登做出更有力的回應，但不一定局限於某國或某個日期。但官員透露，美方不太可能在伊朗境內發動攻擊。

與拜登關係密切的部分民主黨人士認為，拜登已無可避免陷入外交事務困境，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在以哈戰爭的表現就是其中之一。但拜登的高階幕僚認為，外交政策給了拜登一個展現幾十年從政經驗的機會，可與川普形成對比。