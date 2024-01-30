近期韓國多個大勢女團回歸，先後發行新歌，其中不久前才來台灣演出的(G)I-DLE，新歌MV播出造成全網討論，不僅新歌詞曲有爭議，穿搭性感到有成員直接露屁股蛋，尺度再突破；而女團LE SSERAFIM新歌預告中，有人直接以底褲外穿造型震驚眾人，令不少網友看傻驚呼「流行不穿褲？」。

(G)I-DLE去（2023）年以〈Queencard〉火遍全球，近日發行新專輯回歸，其中〈Super Lady〉中5位成員的打扮一個比一個性感，有透視裝或拼接裝，視覺上都是直接展現凹凸有致的身材，隊長小娟的屁股蛋更是直接被看光；原本就以性感個性風聞名的(G)I-DLE，沒想到再次破尺度登場，讓粉絲又驚又喜。

另一個人氣女團LE SSERAFIM火辣程度不惶多讓，新歌MV預告中，每位成員幾乎都露出纖細小蠻腰，但造成議論的是，成員許允真只穿吊帶背心和三角底褲，露出一雙美腿。

不過，女團們性感風卻不是人人都喜歡，韓網論壇有許多人提出質疑，「現在流行不穿褲子嗎？一定要穿這種三角褲嗎？」、「說這樣是時尚我不懂」、「懷念以前穿搭有特色的女團，而不是越穿越少的樣子」；但還是有粉絲力挺，「這樣穿哪裡裸露？也沒露出身體部位啊」、「她們怎麼穿都好看」。