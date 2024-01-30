民進黨在2024大選雖勝選，卻是總統得票、立院席次「雙少數」局面，新一屆立法院正副院長以及賴政府內閣布局，引發關注。前立委郭正亮透露，準總統賴清德為了用「納他黨人才組閣」將施政民調衝到50%，已經挑了2名將卸任的民眾黨立委入閣，且賴為了政權穩定，在背後操盤游錫堃爭取院長，做了很多交易。

新一屆立法正副院將於2月1日選舉，民進黨游錫堃、蔡其昌昨赴民眾黨團拜會，游錫堃也以個人身分表態支持白營的國會改革，卻遭綠營黨團總召柯建銘打臉。而賴清德昨接受訪問時也透露，未來閣揆和各部會首長都要推出好人才，「不完全是民進黨」，已有在思考人選。

對於賴清德的內閣人事布局，前立委郭正亮今(30日)在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，「據我了解，他(指賴清德)已經挑到兩個民眾黨的卸任立委準備入閣」。郭也直言，這兩個卸任立委若要入閣，會需要經過民眾黨團同意？還是柯文哲同意就好？

郭正亮分析，前總統陳水扁的首任閣揆是國民黨籍的唐飛，雖然沒做多久，但陳水扁的民調就衝到60%，賴清德現在就是為了自己的民調衝到50%在拼命，才要弄出一個有民眾黨跟其他人士的內閣，讓民調上升。

郭正亮也提到立法院長選舉，現在弔詭的是，游錫堃像是一頭熱去選院長，而柯建銘放冷箭、蔡其昌擺臭臉，「但真正在發動一定要游錫堃選上院長的人，就是賴清德，因為賴清德有人事任命權，賴才是真正的操盤人」，跟立院黨團、柯建銘無關，因為賴清德認為要穩住政權，一定要拿到立法院長。

郭正亮也爆料，賴清德已經做了很多交易、很多接觸，游錫堃就是銜賴清德之命去拼命爭院長，當時賴也是用當立法院長來說服游錫堃列入不分區。而柯建銘、蔡其昌就認為不會贏，不需要一頭熱，現在從立院常識判斷，的確是國民黨韓國瑜會上。