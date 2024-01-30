國旅因為高昂的住宿費被民眾嫌棄，寧願多花一點錢出國玩也不甘願在國內當盤子，不過台灣許多地方的風景其實相當優美，因此也有一派人傾向先把台灣玩一遍才考慮出國。近日有民眾就好奇詢問，台灣有沒有一生至少要造訪1次的地方，迅速引起討論，不少人就認為台灣到處都有難度不一的各種步道，有些非常適合輕鬆走、看美景，只要好好宣傳都會是旅遊景點。

一名網友昨（29）日在「Dcard」表示，這幾年因為疫情的關係，比較少有機會出國旅遊，不過如九份、司馬庫斯及嘉明湖等，台灣較有名的景點他都已經去過了，「覺得好像還有很多寶藏地點還沒探訪，不知道台灣有沒有一生至少要到一次的地方呢？」

其他人看完後馬上推薦「我選太魯閣，還可以去花蓮吃一堆好吃東西」、「砂卡礑步道蠻漂亮的」、「合歡山真的很美，而且也很入門，簡單抵達的大山」、「東海岸發懶一整天」、「蘭嶼，那裡像是另一個國家一樣」、「阿里山，本來以為是長輩景點結果意外被美到」。

還有不少人認為，台灣大自然景觀豐富，從簡單到難的步道都有，就算只是想輕鬆走、看美景都沒問題，可惜就是沒有好好宣傳，喊「雲海季節去宜蘭太平山，會美到哭」、「上次去溪頭、杉林溪那邊印象很深」、「我覺得很多山都很漂亮很值得，像宜蘭的見情懷古道」、「台東月洞，坐船划進洞窟看得到一群蝙蝠睡覺，有夠酷」、「武嶺啊」、「既然都走嘉明湖了，不如立個百岳目標怎麼樣？」