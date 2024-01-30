防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯雅羅斯拉夫爾地區(Yaroslavl)的「斯拉夫石油公司」(Slavneft-YANOS)煉油廠，遭到一架不明的神風無人機攻擊。損失雖然不大，但是事故地點在莫斯科東北部，與烏克蘭的直線距離達到700公里。

俄羅斯軍事通訊社引述俄羅斯州長葉夫拉耶夫(Mikhail Yevraev)的話稱，煉油廠有電子保護系統，並且發揮了作用，成功干擾了這架無人機，使它失去功能而墜毀。

✈️✈️✈️ The moment explosives were destroyed from a drone that was trying to attack the Slavneft-YANOS oil refinery in Yaroslavl



The photo shows an engine from the nose of a crashed UAV and a tank that contained the explosive itself.



At Yaroslavl oil refinery they pic.twitter.com/J80RtufKuu — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) January 30, 2024

社群影片顯示，這架無人機墜毀在廠區之外的雪地裡，發生了爆炸，當地居民一大早就聽到了警報聲，大約是早上 6 點 39 分墜毀，引發輕微火災，煉油廠工作人員迅速將其撲滅。

雅羅斯拉夫爾地區離烏克蘭有700公里，而且還越過莫斯科。(圖/x)

值得注意的是，這家俄羅斯煉油廠位於莫斯科東北部，距離烏俄邊境約700公里。如果是烏克蘭的無人機，那麼飛行其間竟然都沒有被攔截，不可思議。這架無人機並未造成人員傷亡或損失，目前執法機構正在調查它的來源。