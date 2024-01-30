副總統賴清德副總統今（30）日晚間出席「2024中華職業棒球大聯盟年終尾牙」指出，未來他將持續推展體育運動，將體育產業化，不僅讓年輕人在運動場上追求夢想，也帶動體育產業發展、創造就業機會，進一步提升臺灣的經濟。

賴清德今晚也親自頒發「資深員工紀念獎牌」給中華職業棒球大聯盟的獲獎員工，包括立法院副院長暨中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、教育部體育署副署長房瑞文等人也一同出席。

賴清德看著同桌的球員表示，他坐的這一桌包括很多第四棒強打球員，讓他深感榮幸，雖然他當不了棒球選手，但至少能當一個好球迷。

在他擔任臺南市長時，曾要求自己當「棒球市長」，當時籌設的台南亞太國際棒球訓練中心主球場即將在今年完工。賴清德承諾，未來他會持續推展體育運動，並將體育產業化，不僅讓年輕人在運動場上追求夢想，同時推動體育產業發展、創造就業機會，進一步提升臺灣經濟，也祝福臺灣棒球能夠持續蓬勃發展。