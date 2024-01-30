民眾黨大換血！為強化組織，祕書長將由柯文哲競選辦公室主任周榆修接任，明天將在中央委員會通過，另外，「戰狼小姊姊」柯辦發言人陳智菡未來將負責掌管黨新設的政策部門，陳則表示，組織還在重整討論中，還沒有定案。

為讓政策論述、黨的路線更清晰，柯文哲考慮要成立政策相關的部門，但名稱與形式都尚未確定，傳出陳智菡將接下重任，主掌政策部門。

另外，9名票選中央委員就有5位中央委員遞辭呈，8名不分區立委後就職後，將成為當然中央委員，黨內決策圈大換血，前立委蔡壁如有望回鍋中央委員。