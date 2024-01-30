農曆春節將屆，行政院副院長鄭文燦今日召開「穩定物價小組」會議，責請相關部會密切監控各類農產品、春節應景商品與服務，及重要民生物資市場供需與價格狀況，確保供應充裕、價格平穩；另持續協調零售通路設立平價專區、責成國營事業提供自有商品優惠，並透過物價聯合稽查小組嚴格把關，讓國人安心選購。

穩定物價小組今提出三項策略，首先是強化農產品產銷調度，農業部參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8％至23％、蔬菜及水果增加38％至73％、水產品增加30％、花卉增加188％。

近期寒流侵襲，氣溫驟降，鄭文燦請農業部密切注意農產品寒害及受損狀況，針對受災農戶，協調地方產銷團體加強輔導復產，提供必要協助；另外，農業部已持續協調養雞協會輔導蛋農，強化禽舍生物安全保護及保溫作業，降低寒害風險，且因新母雞漸投入生產，雞蛋產能回復，每日供應量達2430萬顆，可充分供應各通路及業者。

接著是政府攜手國營事業及連鎖通路設立平價或優惠專區，提供產品優惠，力求穩定物價。經濟部已針對超市、量販店等連鎖通路，及北中南11處傳統市場販售的佛跳牆、雞湯、蘿蔔糕、香腸、開心果及瓜子等商品價格進行訪查，經查多數連鎖通路已展開年節促銷檔期，提供各式商品優惠，應節商品供應充足，未有價格異常波動。

同時責成國營事業配合穩定物價，譬如中油公司汽柴油價格於春節期間（2月5日至2月18日只跌不漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底不漲；中油直營加油站春節洗車服務維持原價；台糖公司民生用小包砂糖(1公斤)及沙拉油(3公升)零售價維持不變，並於全台自有通路蜜鄰超市同步設置平價商品專區，包含食用油、有機米、肉製品等內外部品牌共約500個品項，優惠實施至2月底。

此外，經濟部定期訪查主要超市賣場民生物資價格情形，並與通路業者保持聯繫，全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康超市等主要超市及賣場，皆已設置優惠專區或以貨架標示折扣優惠，提供平價民生商品。

最後，跨部會成立「物價聯合稽查小組」嚴格查辦囤積、哄抬、壟斷等不法行為，尤其針對年節應景商品，包括熱銷年菜、美容美髮、汽車美容等，強化監測及評估價格變化的合理性，若有異常會即時啟動查處，防範不肖業者不當牟利；公平會也將關注重要年貨產品、民生服務市況供應情形，若有異常即時進行調查，遏止業者藉機聯合壟斷，不法哄抬價格。