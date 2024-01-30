有著大陸流量女王之稱的楊冪，出道多年演出許多人氣電視劇，《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《古劍奇譚》、《三生三世十里桃花》等等，均獲得不錯成績，她和經紀人成立經紀公司「嘉行傳媒」，合作9年卻選擇離開另外成立公司，出走原因令外界好奇，日前楊冪與友人接受採訪，友人表示楊冪有一段時間每天只睡兩個小時，平均一個月就進一次急診，超慘經歷讓粉絲心疼。

根據陸媒《人物》專訪，楊冪2010年拍攝了11部作品，有古裝、現代、科幻和恐怖片，4個月就拍了5部戲，工作十分繁重。楊冪的好友貓姊透露那時候連見面都沒時間，每次電話聯絡楊冪就說自己沒空吃飯、胃疼，那一年楊冪共打了12次點滴，平均每個月一次因為感冒、發燒、腸胃炎去醫院，為了節省時間她只能凌晨12點收工後去醫院掛急診，只睡一、兩個小時就繼續工作。

對於那段時光，楊冪表示24小時都不夠用，每天就是卸妝睡覺。楊冪過去採訪被問到惡評，她當時回應睡覺都沒時間，完全沒空去為外界的聲浪難過，強大抗壓力令許多人佩服。

而網傳楊冪為了嘉行傳媒簽下三億元的對賭協議，嘉行傳媒向尚世影業發行定向股票，募資3億元人民幣（約13億元新台幣），約定條件2015到2017年期間嘉行計稅淨利潤要達3.1億元人民幣（約13.5億新台幣），如果低於這個數字，嘉行需以年收益率15%回購尚世影業持有的嘉行股票。

楊冪對此事僅回應「江湖傳聞」，但那三年裡，楊冪拍了13部戲，接了2部綜藝，《三生三世十里桃花》爆紅讓嘉行傳媒估值翻了200倍，直接漲到50億元人民幣（約219億新台幣）。