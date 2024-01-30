選美出身的52歲女星溫翠蘋，驚傳18日晚間在餐廳外酒後與人發生衝突被狠踹，路人見狀趕緊報警，而她在事發後4天在社群發文，但隻字未提暴力事件，而是被病毒搞到「好像快死了」，讓她無奈直呼「到底是何等可怕的變種怪獸病毒？？？」

溫翠蘋爆出聚餐時酒後與人起口角，遭對方用腳踹腹部左側至少5下，她當街尖叫，蹲在路邊抱頭痛哭，附近店家見狀報警，警方到場檢視她無明顯外傷，她也稱不需就醫，且暫不提告。而溫翠蘋的經紀人針對暴力事件、婚姻狀況皆表示：「不清楚狀況，需要等本人回應」，坦言沒聯繫上本人。《中時》記者致電關心，溫翠蘋本人手機轉入語音信箱，未作任何回應。

其實，溫翠蘋在事發後4天，曾在臉書發文，透露自己「好像快死了」，表示星期四晚上被殘酷無情的「病毒」連番攻擊，這兩天頭痛炸裂、胸口劇痛、咳到出血，「感覺肺快咳出來」，坦言這三年來雖然確診過兩次，但病症輕微，「到底是何等可怕的變種怪獸病毒？？？」不過依時間推斷，正是發生暴力事件當天，時機敏感引起熱議。

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