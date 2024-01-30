知名服飾連鎖店NET主富服飾羅東店今（30日）上午首次封館，特別安排宜蘭家扶中心40戶親子們，專屬他們購衣時刻，盡情挑選。（宜蘭家扶中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

知名服飾連鎖店NET主富服飾羅東店今（30日）上午首次封館，特別安排宜蘭家扶中心40戶親子們，專屬他們購衣時刻，盡情挑選。（宜蘭家扶中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農曆年將至，知名服飾連鎖店NET主富服飾羅東店今（30日）上午首次封館，特別安排宜蘭家扶中心40戶親子們，可不需擔心打擾到別人，專屬他們購衣時刻，依自己喜好盡情的添購保暖衣物，增添喜氣。家扶中心主任陳錫平表示，大小朋友看到架上琳琅滿目的衣物都相當踴躍，不停試穿，開心過年有新衣服穿。

過新年、穿新衣，是華人文化的習俗，希望全新的開始能帶來好預兆，但每年物價直漲，想在新年幫孩子添購衣服，對弱勢家庭來講並不容易；根據家扶中心統計，一般家庭生活開銷支出仍以餐食、水電、日用品支出等最優先，服裝總是最後排列，家庭仍需要在選購物品中做優先次序的排列，以妥善分配有限的收入。

NET主富服裝股份有限公司，自2009年起便發起愛心提貨券捐贈家扶基金會，即便經過嚴峻的疫情時期，仍不間斷善行，2017年開始每年提供80萬元的愛心提貨卷給宜蘭家扶的扶助家庭，累積捐贈超過6百萬元，資助3000多戶家庭在過年前買新衣服。

今讓40戶家扶中心親子能開心自在享受購物的樂趣，也呼應了NET的經營理念，「讓每個顧客以最平實的價位，在最舒適的空間裡暢快享受購物的樂趣」，這樣的購衣活動讓孩子有選擇的自由，進而感受到快樂、尊重與價值感。

就讀國三的小玲，家中有多名手足，因都還在就學階段，家裡的經濟重擔便落在爸爸肩上，爸爸從事有危險性的鷹架工作，無固定休假日，小玲說爸爸自己也因工作的關係，很久沒買新衣了；現在透過NET的寒冬送暖購衣活動，讓小玲有機會替爸爸更新衣櫃。

踏入門市那一刻，看到琳瑯滿目的櫥窗，小玲忍不住「哇」了一聲，也讓她暗自許諾，「等到了我有能力的未來，也想向NET看齊，成為帶給人幸福感的大人」。

另言言與姊姊、外婆祖孫三人對於家用開銷相當節省，家中衣物多是由親友或善心人士所捐贈；因言言正值長身體年紀，外婆不禁感嘆：「真的是一暝大一吋」。

陳錫平表示，非常感謝NET這8年多來，持續不間斷的為宜蘭家扶孩子們提供愛心提貨券，更值得推崇的是企業低調獻愛，透過封館採購善舉，讓孩子們能挑選自己喜歡的衣服，家長也不需要為此有經濟的負擔，展現對經濟弱勢兒少的感同身受與溫暖關照。