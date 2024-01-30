民眾黨不分區立委當選人黃國昌在PTT有一定網路聲量，被視為白營戰將之一。他29日在直播時喊話黨主席柯文哲，2026縣市長選舉，要在六都以及新竹縣市，嘉義市等地，派人去選縣市長，累積地方組織能量。除了目前黨籍新竹市長高虹安外，黃珊珊、黃國昌打算挑戰雙北，媒體人張啟楷也會在嘉義設服務處。過去負責組織操盤的周榆修，則將先接任秘書長。PTT鄉民則吐嘈，「區域立委連半個都沒有，目標放那麼高？」

民眾黨立院黨團本屆有聲量不低的黃國昌，他29日白天才剛跟藍綠國會龍頭見完面，晚上就開直播，跟網友分享會面的過程，甚至公開向柯文哲建言。黃國昌說，「我們要開始進行地面戰、組織戰，因此2026年我也跟柯文哲主席直接建議，我們六都、新竹縣市、嘉義市等等地方，台灣民眾黨都要派人下去選縣市長，這樣子才可以拉更多優秀年輕的議員。」

黃國昌強調，2026縣市長大選民眾黨不能缺席，六都、新竹縣市、嘉義市都要派人出戰，喊出「在地方議會裡面拚上百席的議員，絕對不是夢！」

黃國昌也暗示，縣市長這一戰，自己不會缺席。目前傳出民眾黨不分區立委瞄準的縣市大選，包含黃珊珊選台北市，黃國昌戰新北市，張啟楷傳出為嘉義市，林國成則是責任區的南高屏擇一。

PTT鄉民表示「急了.jpg」、「兩年不分區，新政治」、「哈，能辦到你在時力早辦到了」、「好哦，黃國昌出錢」、「反正最後民調都第一，贏麻惹」、「33又要坐二望一了」、「好，都選不上」、「沒經營、深耕，整天選舉？」、「去深綠的地方啊？去台南高雄屏東啊」、「醒醒，區域立委連半個都沒有，把目標放那麼高」、「分區立委都不敢選，還縣市長」、「DDP爽死了」、「民眾黨都靠空軍打空戰很難選」。