台中市78歲楊姓老翁，30日傍晚近5時許，利用工廠員工下班時間、保全在公司內指揮交通的機會，竟騎機車強闖工廠內，之後自撞路緣倒地，當下就失去生命跡象，經送醫急救仍宣布不治。

這起事件發生在今天傍晚近5時許，據了解，當時保全員正在公司內指揮交通，楊姓老翁騎乘機車闖入，經攔查仍不停，之後就撞到路緣後倒地，保全員見狀趨前查看，發現楊男已無生命跡象，立即報警處理。

楊男兒子獲報趕到醫院，他表示，父親患有高血壓、高血糖等疾病，7、8年前曾因車禍導致顱內出血，不知他為何突然騎機車闖入工廠。