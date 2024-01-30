立院龍頭之爭將在2月1日登場，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨由韓國瑜、江啟臣角逐。而民眾黨的動向則備受矚目。對此，前立委蔡正元30日就表示，「柯文哲外科醫生的習慣是，在最後30秒決定就好，比如說立法院長，搞不好投票前打個電話說你們投誰，所以這很難預測，他很善於虛晃一招」，引發討論。

蔡正元30日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「現在搞什麼民主大聯盟，為什麼不叫聯合政府？因為聯合政府一定是黨對黨，重大問題是各黨黨主席決定了才算數，比如說立法院長，國民黨當然不可能放給立院黨團自己推，一定是黨主席決定，民進黨也是」。

蔡正元坦言，「民眾黨不要看黃國昌笑開懷、黃珊珊露齒微笑，他們兩個都沒有決定權，該怎麼投票還是柯文哲決定」，最後蔡正元也說，「柯文哲外科醫生的習慣是，在最後30秒決定就好，搞不好投票前打個電話說你們投誰，所以這很難預測，他很善於虛晃一招」。