新竹市政府發言人徐千晴去年6月才到職，近日驚傳將離開竹市府團隊，美女發言人的下一步引發關注。徐千晴今(30日)證實已向新竹市長高虹安提離職，做到1月底，未來她將會回到民眾黨中央黨部任職。據她透露，未來希望在雙北蹲點，突破同溫層深耕陸戰，替民眾黨開疆闢土。

徐千晴目前34歲，憑藉陽光亮麗形象引發不少討論與關注，她過去曾擔任民眾黨發言人，去(2023)年6月則出任新竹市府發言人。根據《聯合新聞網》報導，徐千晴因為個人職涯規劃，未來想在基層耕耘蹲點，因此向高虹安提出離職。而她也將回到民眾黨中央黨部任職。

據徐千晴本人透露，雖然她不再擔任高虹安的發言人，但未來兩人「會有不同形式的合作」。徐千晴強調，她在選戰後有感於耕耘地方的重要性，加上民眾黨黨齡偏年輕，不能光靠空戰聲量發展，必須突破同溫層。因此自己未來希望在雙北蹲點，深耕陸戰，替民眾黨開疆闢土。