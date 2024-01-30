搖滾樂代表人物伍佰，1990年出道，唱紅無數電音歌曲，其中〈挪威的森林〉、〈妳是我的花朵〉等，都曾引發風潮，獨特本土唱腔深受大批粉絲喜愛。近日他在網路節目《驚奇玩起來》自曝藝名「伍佰」由來。

伍佰近日接受採訪時透露，自己藝名的由來和小時候自家檳榔攤有關，當時家中檳榔攤的牆上貼滿了學生時期拿到的獎狀，來買檳榔的客人看到後，就忍不住誇讚「你兒子真厲害，伍佰哦，五科五百哦」，於是出道後，就將藝名曲為「伍佰」。主持人Sandra則幽默回應：「那如果那時候考六科跟七科，不就會改變你的藝名嗎」？

此外，伍佰也分享第一次去美國錄《愛情的盡頭》專輯時，請得過好幾座葛萊美獎的大師混音，第一首歌放出來之後，他當場傻眼「太糟糕了」，直言：「我不要搖滾混音，我要細節」，溝通後對方才慢慢理解他要的感覺。經過一年後，伍佰偶然在某家餐廳聽到了〈挪威的森林〉，才慢慢發現：「所謂經典是來自於它的缺點，所以勝敗不是看現在，它有生命它會自己慢慢找到出路」。