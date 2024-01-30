不少基隆市民突然發現30日市區的交通流量大增，而且平日不太會滿場的信二停車場突然大排長龍。究其原因，竟是市府委外經營的東岸停車場及博愛停車場，都將於2月1日起更換經營業者，因此自30日上午起，便不再接受車輛臨時停車。

有民眾30日在臉書地方社團貼文，提醒民眾博愛停車場及東岸停車場都貼出不接受民眾臨時停車的告示。基隆市交通處停管科長張以正表示，由於博愛及東岸停車場原有的經營業者，合約都在1月31日到期，新的營運業者則將在2月1日起進駐管理。

張以正指出，由於目前正在進行停車場相關設備的點交作業，新舊廠商各自進行拆除及安裝停車場設備。為了避免廠商在施工期間，造成臨停車輛的損傷，因此自30日起暫緩開放車輛臨停，造成停車不便，敬請市民朋友見諒。

張以正透露，預計相關的作業，將可在31日下午5時前完成。另外，交通處也已請停車場業者引導打算臨時停車的民眾，改停鄰近的信二停車場及信義國小停車場。交通處督促營運廠商縮短施工時間，並持續更新停車管理設備及場內設施，提升停車服務品質。