一名名為「詹姆士」的網紅日前因為一段影片在網上爆紅，在Instagram擁有6.6千粉絲的他，在影片中到大賣場拍片，直接打開零食、飲料試吃，接著他卻把商品原封不動塞回貨架，影片曝光後讓外界怒罵沒公德心。相關賣場全聯、家樂福都表示會依法報警處理，29日刑事局在台中逮捕偵辦，30日詹姆士在Instagram開直播還原整起事件。

詹姆士表示有和家人、社會大眾、賣場道歉，他解釋發票時間和影片時間為何不同，是因為剪輯後製需要時間，全聯發布的影片在1月27號，事後警方也證明他確實有購買拆開商品，至於當初為什麼要拍惡搞影片：「我拍這部影片的起初沒有要傷害誰的名譽，當初只是想說好玩而已」，認了衝動行事，也提到不會封鎖網友，對於大眾批評都虛心接受，「我會給大眾一個交代，包括媒體、警方、台灣的社會大眾一個交代，商家的話是我最抱歉的」。

詹姆士開直播道歉。（圖／翻攝Instagram）

網友詢問被警方押走是什麼感受，詹姆士說自己是配合調查，事發後都積極配合，攝影師小新也現身鏡頭前表示：「我們絕無惡意去攻擊全聯或家樂福，我們也知道自己的錯誤，如果社會大眾需要我們出力或幫忙的我們也會盡量去做」。

被網友攻擊父母沒教，攝影師回應跟父母無關，這是個人行為，當時想拍一個搞笑影片，詹姆士提到那天要去拜土地公，「我們吃過的東西都有做結帳，警方也確實過是沒有問題的」。他也希望能集思廣益，彌補自己犯下的過錯，想回饋社會。接下來他們會拍攝相關影片，導正社會風氣，這幾天想了非常多，讓大家觀感比較負面，未來拍影片一定會再思考，他也感謝支持他們的所有人，對於大眾嘲諷，他認為是言論自由，希望能感受到他們的誠意，會拿出最大誠意解決所有問題，詹姆士說私下是搶著付錢的人，當初是為了影片效果沒有想太多，直言：「對尚未成熟心智的少年是有危害的」。