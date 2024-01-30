IG網紅「詹姆士（呈）」日前為拍攝影片，與攝影師大鬧全聯、家樂福賣場，引起各界撻伐，受害業者也報警怒告。而他在賣場擅自打開架上的各式餅乾、糖果等，吃了幾口又放回架上的惡搞影片中，還打上「客家精神」的字樣，讓客家人也氣炸。客家公共傳播基金會（客傳會）鄭重要求該團隊公開向客家族群道歉，「切勿以族群歧視衝流量」。

回顧整起事件，在IG擁有1.4萬人追蹤的網紅「詹姆士（呈）」，先前到全聯、家樂福賣場擅自打開架上的各式餅乾、糖果等，吃了幾口又放回架上，大秀賣場「不花錢還可以吃到飽」的短片，引起各界撻伐，兩家受害業者也氣得報警提告，並表示「絕不和解」，而影片中打上「客家精神」的字樣，讓許多客家人怒轟是族群歧視。

對此據《客新聞》報導，客家公共傳播基金會強調，「這種以違法行為及歧視族群言論的拍攝作法，已嚴重誤導大眾，也已損害客家文化的形象。」因此嚴正呼籲該團隊，須公開向客家族群道歉。

客家公共傳播基金會董事長陳邦畛除了表達嚴正譴責之外，他更指出，該網紅在賣場偷吃商品的影片透過Instagram在網路上傳播，可能對青少年產生模仿效應，此外，影片中對客家族群的歧視性言論，透過現代網路傳播，這種不當言論對族群傷害性會更大，因此他呼籲網紅勿以霸凌客家族群，作為賺取流量的手段，團隊更應出面道歉。