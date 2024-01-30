大陸央視新聞聯播報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強1月29日至30日在陝西調研基板玻璃、新能源汽車、超導線材、矽片研製等企業與西安交大校區西遷等，強調要緊緊圍繞高品質發展這個首要任務，完整、準確、全面貫徹新發展理念，以科技創新推動產業創新，加快培育和發展新質生產力，更好帶動和促進經濟轉型升級。

李強29日首先到咸陽彩虹股份公司，詳細瞭解基板玻璃新產品研發情況。他強調，製造業企業要在激烈的市場競爭中站穩腳跟，一定要在研發投入上捨得下本錢，希望企業努力在技術上形成自己的特色和優勢，在追趕世界一流水準中實現跨越發展。

李強到陝西法士特，察看產品展示和數位化生產線運行情況，希望企業把握汽車產業發展新趨勢，積極應用數智技術、綠色技術，加快轉型升級，增創競爭新優勢。

在西安西部超導，李強察看超導線材等展示，並與企業負責人座談。得知企業由轉制後的科研院所培育而來，在創新發展中脫穎而出，李強讚許勉勵他們依託體制機制優勢，著力打造技術高地，不斷提高科技成果轉化和產業化水準。

李強30日前往西安奕斯偉，瞭解矽片研發製造情況，參觀生產線，勉勵企業聚焦前沿科技領域，努力從源頭和底層破解關鍵核心技術難題，掌握更大發展主動權。

在西安愛生技術集團，李強察看無人機成品展示，詳細詢問性能、應用等情況。

他指出，無人機產業發展前景廣闊，要堅持多方協同、聯合攻關，以應用場景為牽引加快新技術新產品研發，更好促進低空經濟發展。

西安交通大學新校區坐落於西部科技創新港，李強在這裏聽取交通大學西遷歷史和創新港建設發展情況彙報，叮囑學校師生大力弘揚「西遷精神」，以服務高水準科技自立自強為己任，在推動產學研深度融合上取得新的更大進展。

李強充分肯定陝西經濟社會發展成就，希望陝西發揮自身優勢，狠抓工作落實，全力追趕超越，為全國發展大局貢獻更大力量。

調研期間，李強主持召開部分省、市、縣、鄉政府主要負責人座談會，聽取對國務院《政府工作報告（徵求意見稿）》和政府工作的意見建議。國務院祕書長吳政隆陪同調研。