比亞迪銷量超過大眾，德國要向中國學造車了

根據中國汽車工業協會最新公布資料顯示，在剛剛過去的2023年，中國汽車產銷量首次突破了3000萬輛大關。而在中國本土汽車市場，根據中國汽車技術研究中心（CATRC）資料顯示，比亞迪也首次超越大眾，成為國內市占率第一的汽車品牌。而過去極受歡迎的日系汽車，在中國銷量則持續下滑。

據《芯智訊》報導，2023年比亞迪新車保險註冊量達240萬輛，國內市占率達11%，同比提升3.2%，超過大眾在華的10.1%市占率，首次位居大陸第一。除了比亞迪和大眾，大陸汽車市占率排名第3至第5的企業分別為豐田、本田和長安，其中2家日系品牌的市占率繼續下滑，長安同比則持平。

另外，根據各家車企自身公佈的銷量資料顯示，比亞迪2023年銷售汽車3024417輛，同比增長61.9%，另有出口242765輛，同比增長334.2%；大眾2023年在華合計交付新車323.6萬輛，同比增長1.6%，其中大眾品牌交付量為239.86萬輛，同比增長0.1%，奧迪品牌交付72.86萬輛，同比增長13.5%。

從純電車型來看，比亞迪純電汽車的銷量為157.48萬輛，同比增長高達72.84%，而大眾集團為19.18萬輛，同比增長亦有23.2%。

報導說，值得注意的是，大眾集團2023年在華銷量增長，是在大幅降價促銷的情況下所實現，2023年度，旗下多款高端車大幅優惠，部分車型降價幅度超過10萬元人民幣（約合台幣45萬元）。