據國際貨幣基金（IMF）預估，受日圓重貶影響，德國會在2023年超越日本，成為全球第3大經濟體。不過德國的這項排名似乎也無法維持太久。印度政府樂觀預估，到了2027年，印度就有可能成為全球第3大經濟體，僅次於美國與中國大陸。

目前印度是全球第5大經濟體，排在美國、中國大陸、日本與德國之後。但印度財政部在29日發布的一份報告中指出，到了2027年，該國國內生產毛額（GDP）將從現在的3.7兆美元躍升至5兆美元，屆時印度將躋身全球第3大經濟體。

標普全球評級（S&P Global Ratings）曾在去年底的報告中指出，印度至少在未來3年內，依然是全球成長最快速的主要經濟體，但預估要在2030年前才有望超越德國與日本。

不過作為歐洲第一大經濟體的德國，成長動能疲弱，甚至被稱為「歐洲病夫」。反觀印度，作為全球人口最多的國家，內需動能相當強勁。印度政府首席經濟顧問V. Anantha Nageswaran表示，「國內需求，也就是民間消費與投資看起來相當旺盛」，並指出，印度政府過去10年實施的改革與措施促進了內需，也為印度經濟成長增添動能。

印度財政部指出，該國經濟增速在2024財年可望達7%或更高。印度的財政年度從每年的4月1日開始到隔年的3月31日結束。如果順利達標，這將是印度連續第3年實現7%的GDP成長。V. Anantha Nageswaran表示，印度政府的目標是在2047年成為已開發國家。