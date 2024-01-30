大陸民航局30日宣布，從2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，此舉恐意指取消2015年兩岸協商內容而更貼近海峽中線。針對陸方片面舉措，陸委會今發聲明表達嚴正抗議及強烈不滿，並要求陸方立即停止不負責任的飛航行動。

陸委會30日書面回應指，眾所周知，疫情過後陸方國際航線尚未全面復航，中國大陸佯稱開通相關航路是為緩解有關區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，並有改變台海現狀的疑慮。

陸委會續指，針對中國大陸繼2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路後，再次未經協商公布相關作法，顯蓄意製造兩岸不安，我方強烈抗議，並要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定，如陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

與此同時，大陸民航局也宣布，後續將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。大陸國台辦發言人陳斌華30日聲稱，此次調整是為緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，減少航班延誤，也有利於改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。