女星舒淇出道多年在華語電影圈繳出亮眼成績單，留下不少經典作品，她與馮德倫結婚後人氣也絲毫不受影響，仍是粉絲們心中的女神。今年4月舒淇將滿50歲，她最近分享健身時的素顏自拍，被身後鏡子出賣真實體態，蠻腰、翹臀加上纖細美腿，完全看不出是年紀奔5的熟女。

舒淇今（30）日晚間在Instagram更新動態，曬出一張運動後的自拍照，畫面中素顏的她魚尾紋和斑清楚可見，但她一點都不以為意，還俏皮地朝鏡頭眨眼睛放電；而今年要滿50歲的舒淇真實體態，也被她身後的鏡子出賣，穿著緊身衣物下更襯托她的蠻腰和翹臀，一雙美腿也是細又長。

對此舒淇只說，「放假日，開心吃，快樂動」，從字句和照片都能感受到她愉快愜意的樣子；許多網友看到舒淇素顏自拍都嚇了一跳，根本不相信她快要50歲，「我讀書時妳就這麼漂亮，現在我工作了妳還是一樣美麗」、「健康美讚讚讚」、「沒化妝還是一樣可愛」、「零濾鏡女神，好喜歡舒淇最自然的樣子」。

其實舒淇過去就曾透露自己如何維持體態，主要靠飲食和運動，更分享她的健康飲食心得，就是當想吃比較容易發胖的食物，必須在運動完之後的1小時內吃完；反之過了黃金1小時，飲食就得清淡，「這樣人在減肥時仍然可以吃想吃的東西，也不會有忌口的痛苦，又容易執行飲食控制」。