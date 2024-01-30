男星黃偉晉近日在錄製《2024超級巨星紅白藝能大賞》時，被質疑對南韓女團LE SSERAFIM開黃腔，意外遭到炎上，雖然他已澄清道歉，但消息仍傳回韓國，今（30日）他再次發聲，似乎因為失言風波，工作也連帶受到影響。

LE SSERAFIM日前受邀來台錄製除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》，在品嘗台灣美食環節時，主持人黃偉晉為了提醒她們拿容器下面一點的地瓜球，脫口說出「好想要插她們下面的…（停頓）選的那一顆地瓜球」，雖然他當場就急忙解釋沒那個意思，仍遭到部分粉絲出征，他也道歉還原事發經過。

強調當時心裡想表達的是「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」，卻說出讓大家誤會的話，但他絕對沒有任何別的意思。但風波似乎仍未平息，消息更傳回韓網論壇。

黃偉晉今再次發聲，表示「工作丟了…沒關係，當提早過年找點事做吧」，似乎因為失言風波工作受影響，對此，同為五堅情團員的「小賴」賴晏駒見狀，留言安慰「走去喝一杯」，婁峻碩也發聲力挺「我們都在」。