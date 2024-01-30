對於許多人來說，另一半的收入是能否發展感情的關鍵之一。一位月入3.4萬元的女子近日表示，碩士畢業後擔任工程師的26歲男友月收入為4.5萬元，雖然有爸媽給的透天厝、一台二手休旅車、360萬元的投資，但男友平時都穿量販店買的衣服，每餐外食不超過150元，冬天捨不得買暖氣，讓女子擔心結婚後會過窮酸日子、有意分手，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，自己是行政職、月收入3.4萬元，過去母胎單身的男友則是月收入4.5萬元，平時都穿量販店買的衣服，每餐外食不超過150元，冬天捨不得買暖氣，「感覺生活就是很窮」，雖然約會時男友都大方付帳，但原PO未來有意生小孩，忍不住擔心跟男友婚後會過窮酸日子，思考之後頓時有了分手之意。

原PO說明，雖然男友坐擁爸媽給的2千萬元透天厝、一台二手休旅車、360萬元的各種投資，「但又有什麼用？」，原來透天厝被男友爸媽租給別人，平時一家三口住在一起，360萬元除了10萬元定存外，都投資在外幣、黃金、有價證券，男友更持續丟錢投資、不拿出來花用，「根本沒法用在提升生活品質，為什麼現在男生都這麼吝嗇？」

對此，許多網友紛紛回應，「為什麼我看到的是對自己節儉，但是和女朋友出去卻很樂意為對方花錢，很大方的好男生」、「我看妳還是分手好了，剛出社會幾年妳是想讓他混上月收10萬？而且他的收入跟妳什麼關係？妳是收入不夠需要他養嗎」、「所以妳有什麼？」、「妳不配這個男生，請妳趕快離開他」。