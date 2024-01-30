27歲日本女星三吉彩花有著高挑身材，模特兒出身，曾出演過周杰倫歌曲《說好不哭》MV而受到關注，之後更出演熱門劇集《今際之國的闖關者》後爆紅，IG上有215萬人追蹤。近日，一張她穿上「變形內衣」，展露完美胸型的照片曝光後，引發熱議。

三吉彩花因為在《今際之國的闖關者》飾演前警視廳鑑識人員「安梨鶴奈」，獲得高人氣，身高172公分和模特兒身分，也讓她成為時尚界寵兒，各大品牌活動都受邀出席。穿衣風格一直十分大膽的她，最近為時尚時尚雜誌《GIANNA》拍攝的性感照曝光，照片中她穿著紅棕色毛料外套，裡面則完全沒穿，只穿著一件黑色內衣，兩大挖空特殊設計，讓她南北半球全都露，憑著兩條超細肩帶支撐，非常火辣性感。

三吉彩花更自信表示「藏起來太浪費了，所以今年秋冬我想大膽秀一下！」雙手微微勾起胸前細肩帶，大膽展示肌膚，關於這套造型，提到最近的時尚，內衣扮演著助推的角色，可以在秋冬服裝上，以此展露性感一面，不受任何束縛，創造自己的風格。照片一出，網友紛紛讚嘆「又性感又漂亮」、「好漂亮」、「好美喔」、「真的太大膽」、「我被擊潰了。」