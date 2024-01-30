周曉涵今出席首映會，對床戲忘情伸舌頭完全失憶。（欣蘭企業股份有限公司）

由傅孟柏、邵雨薇、周曉涵、李國毅、田中千繪主演的時代商戰劇《商魂》今（30）日舉辦首映會。周曉涵突破從影尺度，戲裡與日星市原隼人有多場喇舌激吻性愛戲，甚至還有車震、在涵洞野戰。但提到拍攝時忘情「伸舌頭」，周曉涵卻完全失憶，飾演她「入贅夫」的李國毅在旁喚起她的記憶，表示有在門口目睹全程還聽到呻吟聲，「她現在有創傷症候群，全部忘光了。」

開拍前周曉涵和導演洪子鵬開會很多次，導演還用小公仔演繹體位，以及拍攝尺度。導演表示2人在飯店的大尺度床戲，必須不見天日來表達偷情跟濃濃的愛意，「他們被關在飯店拍一整天，情緒起伏非常濃烈，沒想到周曉涵會有這麼好的演出，但一拍完大家就趕快逃出來。」

周曉涵最擔心外婆看到，但日前有張她和市原隼人親熱照片隨報導曝光，外婆一早就拿著報紙，丟在她面前，冷冷地說：「妳看。」就離開了，看似不太諒解她的演出，但周曉涵現在反而希望奶奶能看完整齣戲，「我覺得我外婆在她那年代可以走到很前面的，我就先讓他看完，她會理解。」

周曉涵（右）和李國毅飾演夫妻有不少感情糾葛。（欣蘭企業股份有限公司）

除了激情戲，周曉涵還把「入贅尪」李國毅當司機差遣，一場坐在車內後座，她伸出長腿踢了駕駛座的李國毅，極具羞辱意味，李國搞笑說：「還好，她踢得力道剛剛好，一次就到位。」李國毅也為戲學京劇，足足練了8、9個月，中間一度想放棄，最後獲得京劇大師讚賞：「可以上台表演了。」才讓他有自信出演。

邵雨薇（左起）、傅孟柏、田中千繪戲裡有三角戀。（欣蘭企業股份有限公司）

《商魂》首映會左起製作人高瑞陽、李國毅、周曉涵、邵雨薇、傅孟柏、田中千繪、林在培、徐鈞浩、導演洪子鵬。（欣蘭企業股份有限公司）

《商魂》首播將在2月17日周六晚上八點，於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館＋全台首播。三立台灣台也將在隔週五（23日）22：15起首播，每周播出一集。