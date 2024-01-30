很多人吃米不知米價，就跟有政府官員說過，菜貴！可以吃肉啊！在上海有一對情侶，前往加油站加油，女友表示要幫男友付錢，到達加油站就大喊「95加滿」，沒想到看到價不斷往上升，驚訝的表示，原來加滿這麼貴！

根據大陸媒體《山海視頻》報導，在大陸微博最近流傳一段影片，一對情侶開著車，到達加油站，女子大喊「95加滿」，然後影片中女子原本還在車內划手機，看到價格後的表情越來越母湯，女子原本都以為加滿只需要300元人民幣（約1282台幣），詢問男友才知道，原來男友平時只加300，女友喊加滿，讓他開心到用手機錄影。

最後加滿的金額共511元人民幣（約2184台幣），女友還是乖乖了付了錢，而網友看到影片後紛紛留言表示：「這表情真的太搞笑了」、「油價超乎她想像」、「我媳婦給我加油從來不會提醒」、「好可愛的女孩」、「表情逐漸凝固」、「肉眼可見的懵了」、「女友的表情太真實了」。