英國老牌搖滾樂團「滾石」（Rolling Stone）吉他手奇斯理查（Keith Richard）已經80歲了，即使有酗酒惡習甚至接觸毒品，他的腦筋依然靈光得很。科學家認為，關鍵很可能在於他長年彈奏樂器的習慣。英國學界最近發表研究成果指出，音樂家、樂手的腦部退化速度較慢，年紀大了以後腦筋往往比沒有彈奏樂器的其他長者敏銳許多，思考與記憶能力也更好。

英國《太陽報》28日報導，英國艾克斯特大學（Exeter University）研究團隊針對1570名40歲以上人士測試發現，演奏樂器的人在記憶力、推理、思考速度等層面的表現，明顯優於沒有演奏樂器的人。而且，如果只是聆聽音樂，並無同樣的好處。

研究人員指出，演奏樂器是一種挑戰大腦的方式，腦部接收挑戰會促進神經生長與血液流動；反之，倘若沒有嘗試新的事物或困難的事物，腦部神經與血液流動就會日漸衰弱。彈奏鋼琴的受試者所獲得的效益最佳。不過，在所有受試者之中，任何樂器的演奏對於腦部認知都有好處，得分均比沒有演奏樂器者來得高。

英國艾克斯特大學針對逾1500名40歲以上人士研究發現，在各種樂器之中，彈鋼琴對於維護腦部認知力的效果最好。（示意圖：shutterstock／達志）

研究報告作者柯貝特（Anne Corbett）說：「我們認為，音樂可能是一種運用腦部「認知儲備」（cognitive reserve）能力的方式，能夠維持腦力的敏捷程度與韌性，本研究顯示「推廣音樂教育會是很有價值的公衛措施，鼓勵老年人在人生晚年回到音樂懷抱也有同樣意義，可以促進長者採取積極對策以降低失智症風險、促進腦部健康」。音樂帶來的「認知需求」很可能對大腦有益。

在樂團合奏或在合唱團唱歌不僅能增加社交活動頻率，也是降低失智症風險的方法。這項研究成果已發表於《老年精神病學國際期刊》（International Journal of Geriatric Psychiatry）。

先前已有研究表明，彈奏樂器可提高兒童的智商，提升其閱讀能力與注意力。平常習慣彈奏樂器或曾經彈奏樂器的成年人，語言、思考速度的測驗排名往往比較好。

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